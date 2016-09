Die Top 16 Fahrer des Nike 6.0 Air & Style Munich 2011

Das Fahrerfeld für den Nike 6.0 Air & Style Munich 2011 steht fest – und es ist hervorragend besetzt. TTR-Champion Peetu Piroiinen (FIN), Innsbruck 2009/II-Sieger Marko Grilc (SLO) und Peking-Sieger Seb Toutant (CAN) sind heiße Kandidaten für den Sieg, den Ring of Glory und den größten Batzen am Preisgeld von insgesamt 75.000 €. Aber auch der Deutsche Elias Elhardt, dritter beim Air & Style in Peking, hat sehr gute Chancen. Man darf gespannt sein, wie sich der deutsche Newcomer Ethan Morgan im Konzert der Stars behauptet.

Marko Grilc SLO Burton, Red Bull Peetu Piiroinen FIN Nike 6.0, Burton Andreas Wiig NOR Forum, Foursquare Iouri Podladtchikov SUI Quiksilver Werner Stock AUT Salomon, Bonfire Elias Elhardt GER Nitro, Rip Curl Markus Malin FIN 32 SB Boots, Dragon Gjermund Braaten NOR Nike 6.0, Nitro, Monster Janne Korpi FIN Kissmark Sebastien Toutant CAN O´Neill, Red Bull Seppe Smits BEL Red Bull, Burton Mikkel Bang NOR Burton, Nike 6.0, Monster Ethan Morgan GER Nike 6.0, Rome Halldor Helgason ISL Nike 6.0, Monster Eric Willet USA O-Matic Sage Kotsenburg USA Nike 6.0, Monster



Daten & Fakten:

Ort Olympiastadion München

Termin Samstag, 12. Februar 2011

Uhrzeit 15.00 Uhr – ca. 22.00 Uhr

Tickets www.air-style.com / www.muenchenticket.de

Münchenticket Vorverkaufsstellen (Tel.:0180 54818181)

Haupttribüne € 25,00 (inkl. VVK-Gebühr)

Arena € 38,00 (inkl. VVK-Gebühr)

VIP € 142,00 (inkl. VVK-Gebühr)