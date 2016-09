KELLY CLARK & PEETU PIIROINEN GEWINNEN BEI DEN 12. BURTON EUROPEAN OPEN

Die Halfpipe Superstars Kelly Clark (USA) und Peetu Piiroinen (FIN) sind die großen Sieger des heutigen Burton European Open Halfpipe Finales und haben beide die lange Liste ihrer Erfolge um einen weiteren prestigeträchtigen Titel erweitert und dem bisher größten Publikum vor Ort bei den BEO eine großartige Show geboten. Sowohl Kelly als auch Peetu hatten harte Konkurrenz im Finale, doch ihre Erfahrung und ihr Können haben sich am Ende ausgezahlt und beiden wertvolle Punkte für die BGOS und TTR Titel und US$ 15.000 Preisgeld eingebracht.

Kelly feierte ihren vierten BEO Erfolg und verewigt sich damit in den BEO Geschichtsbüchern, denn nur Natasza Zurek und Peetu Piiroinen haben bisher vier BEO Titel gewonnen. “Es ist großartig hier zu gewinnen”, sagte Kelly. “Ich liebe die Pipe in LAAX und diesen Event.”

Kelly’s endloser Drang ihr Riding permanent zu steigern war wohl ansteckend im heutigen Frauen- Finale, denn alle Damen fuhren auf hohem Niveau. Eigentlich hätten die 20 Damen heute vormittag ihr Semi-Finale bestreiten sollen. Nebel am Morgen zwang die Rider, Judges und Veranstalter, das Programm zu ändern und das Semi-Finale ausfallen zu lassen. Alle Fahrerinnen fuhren direkt ihr Finale mit zwei Runs, um einen Podestplatz zu ergattern. Kelly verschwendete keine Zeit, die Führung zu übernehmen. Ihr erster Run war schlußendlich auch der Run, der ihr den Sieg eingebracht hat mit einem fetten Frontside 900, Backside 540 Mute Grab, Frontside 720 Indy Grab und einem stylishen Cab 720. Kelly, die sich niemals zurücklehnt und eine entspannte Ehrenrunde dreht, ging auch im zweiten Run auf volles Risiko und versuchte einen 1080 am ersten Hit, den sie fast stand. Queralt Castellet (SPA) war Kelly auf den Fersen und schaffte es auf den zweiten Platz mit nicht mal einem Punkt Rückstand auf Kelly. Queralts Run war geladen mit Style und technischen Schwierigkeiten. Wie Kelly startete auch Queralt mit einem sehr schwierigen Trick – einem Backside 900, gefolgt von einem Frontside 540, Backside 540 Mute Grab und einem Frontside 720. Yuki Furihata aus Japan rundete das Podium ab mit einem eindrucksvollen Run, in dem sie unter anderem einen Inverted Frontside 720 zeigte, der ihr den dritten Platz einbrachte.

Die Wolken verzogen sich für das Finale der Männer und 10 Fahrer hatten drei Runs, von denen der beste Lauf zählte. Top Pipe-Fahrern wie Iouri, Kazu und Peetu ging der erste Lauf überhaupt nicht auf. Im zweiten Run ging es dann heiß her, als Iouri und Kazu beide solide Leistungen zeigten. Es war allerdings der dritte und letzte Run der schlußendlich das Podium bestimmte. Der Titelverteidiger Peetu Piiroinen (FIN) war vor dem dritten Run auf dem letzten Platz und mußte als Erster in in die Pipe droppen. Peetu, der ein Profi ist, wenn es darauf ankommt, unter Druck einen guten Run abzuliefern, steigerte sich und zeigte einen unglaublichen Lauf: Frontside 720 Indy Grab, Cab Double Cork 1080 Mute Grab, Frontside Air und Backside 900 Mute Grab und einem Backside Alley Oop Rodeo Nose Grab am letzten Hit. Dann mußte Peetu geduldig sein und darauf warten, ob die restlichen neun Rider seinen Score schlagen konnten. Halfpipe Stylemaster und zweimaliger Olympia- Teilnehmer Kazuhiro Kokubo (JPN), der das erste Mal bei den BEO mit dabei war, kam Peetu am Nächsten. Kazu zeigte einen super stylishen Run mit einem schönen Frontside Alley Oop, Frontside 900 Melon Grab, McTwist und Back-to-Back 1080’s. Iouri Podladtchikov (SUI) war der letzte Starter im dritten Run und riskierte alles, um ganz oben auf das Podest zu kommen, stürzte aber leider beim vierten Hit.