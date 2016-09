Ab sofort geht es deinem Halbwissen an den Krage! Nitro Snowboards zeigt dir mit Teamrider Xaver Hoffmann wie man Highback, Straps, Stance usw. richtig einstellt um den perfekten Snowboard tag zu haben. In der Nitro Video Tutorial-Reihe Set Up Your Board wird dir detailiert erklärt wie man richtig macht.

