Billabong Air & Style 2011 – Fahrerfeld steht

Zum ältesten und traditionsreichsten Snowboardcontest der Welt zieht es wieder die größten des Sports in das Bergiselstadion. Der Billabong Air & Style Innsbruck-Tirol 2011 vermeldet das vollständig bestätigte Fahrerfeld für den Showdown am 5. Februar. Und ganz besonders auf Ihre Kosten kommt diesmal die musikbegeisterte Fraktion. Im Stadion mischen der Funk-Rap-und-sonst-noch-was-Jongleur Jan Delay und die Punkrockurgesteine Pennywise die Zuschauer auf. Und bereits am Freitagabend gibt es im Rahmen des SnowFestival auf Maria-Theresia-Straße/Sparkassenplatz nach der Auslosung der Erstrundenduelle mit allen Fahrern ein Gratiskonzert der Münchner Sprachkünstler von Blumentopf.

1. Marko Grilc SLO Burton, Red Bull

2. Peetu Piiroinen FIN Burton, Nike 6.0, Battery

3. Andreas Wiig NOR Forum, Foursquare

4. Iouri Podladtchikov SUI Santa Cruz, Red Bull, Volcom

5. Werner Stock AUT Salomon, Bonfire

6. Elias Elhardt GER Nitro, Rip Curl

7. Markus Malin FIN 32 Snowboard Boots, Dragon

8. Gjermund Braaten NOR Nike 6.0, Nitro

9. Janne Korpi FIN Kissmark

10. Sebastian Toutant CAN Red Bull, Ride

11. Seppe Smits BEL Red Bull, Burton

12. Scotty Lago USA Billabong

13. Staale Sandbech NOR Oakley

14. Mark McMorris CAN Burton

15. Antti Autti FIN Billabong, NDK

16. Eric Willet USA O´Neill, O-Matic

Tickets für den Billabong Air & Style Innsbruck Tirol 2011 sowie weitere Informationen sind auf www.air-style.com erhältlich.