Billabong Teamfahrerin Jamie Anderson (USA) hat heute den Slopestyle Wettbewerb der Damen beim O’Neill Evolution in Davos, Schweiz gewonnen.

Mit ihrem letzten von drei Runs im Finale (Backside 540 Mute und Switch Boardslide to Backside Boardslide) konnte Jamie die bis dato führende Tschechin Sarka Pancochova noch auf den zweiten Platz verdrängen. Mit diesem Erfolg verbessert sich die Amerikanerin in der Gesamtwertung der TTR Tour vom neunten auf den dritten Platz.