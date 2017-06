LTB Snowboard News 08-09

Bereits vorab der Winter ISPO 2008 kündigt LTB die Highligts seiner neue Kollektion für den Winter 2008-9 an

LONGBOARDS bis 210 cm

Nach sehr erfolgreichem Verkauf von LTB Longboards in sechs Längen von 178 bis 192 cm wird das Angebot um die Königslänge 210 cm erweitert. Gleichzeitig werden die LTB Longboards mit schlichtem schwarzen oder edlem Holzdesign angeboten.

SUPERLIGHT TWINS mit 2,5 Kg

Dank eines neuen, extrem leichten Kerns aus Kevlar-Honeycomb und Abachi Weide präsentieren LTB ein sportlich abgestimmtes, super leichtes Twin Tip TEAM mit Nanospeed Graphite Belag.

BIG TWIN TIPS mit mittlerer Breite bis 28,6 cm

Für Freestyler mit größeren Füßen, für alle kräftigen Snowboarder und Snowkiter wird es nun breite und auch richtig lange Twin Tips geben. Die Shapes mit Blunt-Nose und größerem Radius reichen von 155 Wide bis 179 Wide. Das breiteste Board hat ganze 28,6 cm in der Mitte.

ULTRA TAPER SHAPES mit Nose-Breite 33,8 cm

Die absolut einmalige Geometrie des Ultra Taper Shapes mit einer Nose-Breite von 33,8 cm sorgt im Powder für maximalen Auftrieb bei minimaler Länge. Zusätzlich garantiert ein kleiner Radius von nur 7,3 M perfekte Carving-Eigenschaften und Wendigkeit auf der Piste.

LTB Snowboardtest

Bis Ende des Winters kann man LTB Snowboards bei 12 weiteren Testveranstaltungen ausführlich testen .