Culcha Candela – Neue Single „Chica“

Mit „Chica“ bringen Culcha Candela nach dem goldveredelten Hit des Jahres 2007 „Hamma!“ und der Top10-Single „Ey DJ“ einen weiteren Kracher aus Ihrem Erfolgsalbum „Culcha Candela“. Dieser Song ist mit Sicherheit das coolste, was die sieben Berliner bisher veröffentlicht haben. Wer hat noch mal gesagt, dass Clubsound aus Deutschland nicht rockt? „Chica“ beweist das Gegenteil – die Nummer ist auf lässige Weise sexy und schiebt so druckvoll und tiefschwarz aus den Speakern, dass sich der

Vergleich mit den derzeitigen HipHop- und RnB-Weltmarktführern aus den USA geradezu aufdrängt. Mit der provokanten Hookline bringen Culcha Candela erneut ein geflügeltes Wort in die Schlagzeilen, das hier provozierend und mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum absoluten Hinhörer wird. Keine Frage: Mit dieser Granate von Song wird die Band auch bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest eine großartige Figur abgeben und ihren Anspruch untermauern, auch 2008 zum Jahr von

Culcha Candela zu machen!

Nachdem Sie erst Ende 2007 ausverkaufte Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kochen gebracht haben, steht schon im Februar 2008 der Auftakt zur nächsten Tour an. Schliesslich sind es Liveshows, die die Band zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Ihrem ursprünglichen Culcha-Credo des erändere die Welt durch gute Vibes! werden Itchyban, Mr. Reedoo, Larsito, Don Cali, Lafrotino, Johnny Strange und DJ Chino also auch 2008 treu bleiben. Mit dem Album Culcha Candela ist der Band durch die Abkehr von allzu wohlfeilen gesellschaftskritischen Forderungen die Quadratur des Kreises gelungen – denn ohne Zeigefinger transportiert sich die politische Message der Band eleganter, leichter und letztendlich erfolgreicher. Man darf sehr gespannt sein, womit Culcha Candela dieses Jahr noch auftrumpfen werden! www.culchacandela.de